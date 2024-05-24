Робота кипить: у парках Дніпра готуються до літа

Парки Дніпра готують до літнього сезону, прибирають, обрізають кущі та прокладають нові доріжки замість аварійних.

Фотографіями з процесом роботи поділилася Дніпровська міська рада.

У парку Зелений Гай облаштовують пішохідні доріжки за допомогою георешіток. Іван Яловий, заступник директора з благоустрою та утримання зелених зон КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міськради, розповів:

Вони мають форму чарунок й зроблені з бетону. Засипаємо у порожнини землю та засіюємо траву. Люди спокійно зможуть прогулюватися ними. Крім екологічності, такі доріжки мають довгий строк експлуатації. Вони прийшли на заміну старим дерев’яним, які вже були аварійними.

Також у парку замінюють дерев’яні доріжки. На відміну від попередніх, цього разу для більш довгострокової експлуатації укладають їх не просто на землю, а на підстилку з дренажу та пластикових труб. Іван Яловий наголосив, що уже на початку літа містяни та гости Дніпра зможуть насолодитися прогулянкою новими доріжками.

Мешканці Дніпра довгий час спостерігають за тим, як парк завжди прибирають, обрізають кущі. Вже підрізали ягідний тис – топіарні фігури, які мають форму песиків.

Також тривають роботи в парку Глоби: для підтримки фотозони на фоні квітуючих троянд працівники обробляють кущі від шкідників, прополюють, додають біодобрива, а також регулярно поливають.

Закликаємо охочих сфотографуватися серед розарію — дбайливо ставитися до квітів. Щоб троянди радували якомога довше своїм гарним виглядом дніпрян та гостей міста! — підсумувала Любов Чадіна, начальниця служби благоустрою та утримання зелених зон КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради.

Раніше ми писали, що у ботсаду Дніпра знайшли джину пташенят.

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