На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели 1505 человек, умерли 11

За 1-7 декабря 2023 года на Днепропетровщине коронавирусом заболели 1505 человек, в том числе 246 детей до 17 лет.
Отмечается, что заболеваемость по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на 2,1% (тогда было 1537 случаев).
Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
За отчетную неделю в больницы с коронавирусом госпитализировали 236 человек, в том числе 12 пациентов доставили в отделения реанимации и интенсивной терапии.
К сожалению, также зарегистрировано 11 летальных исходов из-за этой болезни – это пациенты, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты против COVID-19.
Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье, не забывайте о профилактике и прививках.
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