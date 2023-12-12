На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели 1505 человек, умерли 11

Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на 2,1%.

За 1-7 декабря 2023 года на Днепропетровщине коронавирусом заболели 1505 человек, в том числе 246 детей до 17 лет.

Отмечается, что заболеваемость по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на 2,1% (тогда было 1537 случаев).

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

За отчетную неделю в больницы с коронавирусом госпитализировали 236 человек, в том числе 12 пациентов доставили в отделения реанимации и интенсивной терапии.

К сожалению, также зарегистрировано 11 летальных исходов из-за этой болезни – это пациенты, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты против COVID-19.

Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье, не забывайте о профилактике и прививках.

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