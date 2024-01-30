На Днепропетровщине за неделю 4 человека умерли от коронавируса: есть ли опасность вспышки

Заботьтесь о своем здоровье и не забывайте о прививках от коронавируса!

В Днепропетровской области за период с 19 по 25 января зафиксировано 433 случая COVID-19, среди пациентов – 39 детей до 17 лет. Отмечается, что заболеваемость выросла на 8,5% по сравнению с прошлой неделей (тогда было 399 случаев). Однако опасности вспышки нет, ведь заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

За отчетную неделю в больницы с коронавирусом госпитализировали 107 человек, в том числе 4 пациентов доставили в отделения реанимации и интенсивной терапии.

К сожалению, также зарегистрировано 4 летальных исхода из-за этой болезни – это пациенты, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты против COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине зафиксировали первые случаи нового субварианта штамма Омикрон: есть ли он уже в Днепре.

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