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УЗ определила самый загруженный день для электричек City Express из Днепра

Сегодня 22:00
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Новые электрички из Днепра в соседнее Каменское курсируют уже месяц.

Новости Днепра про УЗ определила самый загруженный день для электричек City Express из Днепра

Больше всего пассажиров в Dnipro City Express в пятницу, а меньше всего — в воскресенье. Такую статистику обнародовала Укрзализныця по результатам первого месяца работы электричек City Express из Днепра.

Маршрут Dnipro City Express по маршруту Днепр – Каменское – Днепр запустили в середине декабря. С тех пор электрички курсируют между городами несколько раз в день.

Самым популярным каналом онлайн-продажи билетов неожиданно оказался Telegram – там покупают 67,4% электронных билетов. Самый большой пассажиропоток наблюдается в пятницу, а самый маленький – в воскресенье.

Самый популярный поезд в направлении из Днепра в Каменское – отправлением в 17:10, а в обратном направлении – отправлением в 6:14.

Напомним, новые электрички из Днепра в города-спутники запустили 21 декабря. Продолжительность поездки составляет около 40 минут от начальной станции до конечной, стоимость билета – от 12 до 18 грн. В планах также расширить географию поездок и запустить еще несколько маршрутов, которые соединят Днепр, в частности, с Синельниковым.

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