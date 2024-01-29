Двое жителей Днепра обворовывали автомобили на парковке ТРЦ: детали схемы

Как сообщили в Нацполиции, преступление произошло около 17 часов 27 января в Шевченковском районе Днепра. Грабители пробрались на парковку одного из ТРЦ. Когда владелец автомобиля вышел из салона, злоумышленники с помощью специально заготовленного устройства открыли транспортное средство и пытались похитить вещи.
Для этого они отсканировали сигнализацию, что помогло сначала незамеченными влезть в автомобиль. Однако действия грабителей зафиксировали камеры слежения. Копы задержали злоумышленников вместе с похищенным, сразу после совершения преступления. Ими оказались жители Днепра. Мужчин арестовали в процессуальном порядке.
По одной из версий, задержанные могли быть причастны к ряду аналогичных краж на парковках магазинов, ТЦ, рынков в городе Днепре.
28 января следователи сообщили двум фигурантам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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