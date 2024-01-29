Двоє мешканців Дніпра обкрадали автівки на парковці ТРЦ: деталі схеми

Двоє дніпрян пограбували авто на парковці ТРЦ.

Як повідомили в Нацполіції, злочин стався близько 17 години 27 січня у Шевченківському районі Дніпра. Грабіжними пробралися на парковку одного із ТРЦ. Коли власник автівки вийшов із салону, зловмисники за допомогою спеціально заготовленого пристрою, відкрили транспортний засіб та намагались викрасти речі.

Для цього вони відсканували сигналізацію, що допомогло спочатку непоміченими влізти до автівки. Однак дії грабіжників зафіксували камери спостереження. Копи затримали разом з викраденим, відразу після скоєння злочину. Ними виявилися жителі Дніпра. Чоловіків затримали в процесуальному порядку.

Ймовірно, затримані могли бути причетні до ряду аналогічних крадіжок на парковках магазинів, ТЦ, ринків у місті Дніпрі.

28 січня слідчі повідомили двом фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

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