“Запіканка по-ухилянтськи”: житель Кривого Рогу йшов до Румунії з паспортом, схованим в судочку з їжею

22-річний житель Кривого Рогу вирішив втекти Карпатським високогір’ям у Румунію, а потім доїхати в Німеччину. Передивившись відео на ютубі, мандрівник самостійно проклав собі туристичний маршрут. Аби не попастися прикордонникам з закордонним паспортом — взяв із собою запіканку у ланч-боксі та запакував туди документ.
Українець мав з собою внутрішній паспорт, а щоб при зустрічі із прикордонниками приховати справжню мету прибуття на Закарпаття. Документ, запакований у поліетилен, у ланч-боксі прикордонники виявили під час огляду речей молодика.
Кінцевою метою закордонної мандрівки українця мала стати Німеччина.
Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» справу скеровано до суду.
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