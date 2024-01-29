Притулок у Дніпрі, де живе понад 100 хворих котиків та собак, терміново потребує допомоги

У Дніпрі притулок, де живе понад сотня тварин, потребує фінансової допомоги.

Притулок “Ми за право на життя” на межі голоду.

Наразі в притулку живе 135 тварин. Деякі з них хворіють та потребують особливого харчування, яке зі зрозумілих причин, коштує недешево.

Кураторка притулку Ольга Уманчик прохає небайдужих містян про допомогу. Котикам та собакам потрібна їжа. На відміну від лікування в клініці, харчі для тварин в борг взяти не можна. Аби нагодувати сотню хворих та здорових тварин треба мати в запасі хоча б кілька мішків корму, якого наразі немає.

Також є потреба в наповнювачах для туалету. За тиждень тільки на це витрачається близько 2500 гривень.

Наразі треба зібрати хоча б 20 тисяч гривень, аби зробити мінімальні запаси, щоб притулок мав чим годувати тварин наступні кілька тижнів.

Можна перерахувати гроші, або якщо ви готові закупити корм самостійно, то це питання можна попередньо вирішити з кураторкою притулку.

Деталі ТУТ.

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга Карти для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для тварин притулку”

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