Притулок у Дніпрі, де живе понад 100 хворих котиків та собак, терміново потребує допомоги

Притулок “Ми за право на життя” на межі голоду.
Наразі в притулку живе 135 тварин. Деякі з них хворіють та потребують особливого харчування, яке зі зрозумілих причин, коштує недешево.
Кураторка притулку Ольга Уманчик прохає небайдужих містян про допомогу. Котикам та собакам потрібна їжа. На відміну від лікування в клініці, харчі для тварин в борг взяти не можна. Аби нагодувати сотню хворих та здорових тварин треба мати в запасі хоча б кілька мішків корму, якого наразі немає.
Також є потреба в наповнювачах для туалету. За тиждень тільки на це витрачається близько 2500 гривень.
Наразі треба зібрати хоча б 20 тисяч гривень, аби зробити мінімальні запаси, щоб притулок мав чим годувати тварин наступні кілька тижнів.
Можна перерахувати гроші, або якщо ви готові закупити корм самостійно, то це питання можна попередньо вирішити з кураторкою притулку.
Деталі ТУТ.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася ДТП.
Зробіть вдома запаси технічної та питної води про всяк випадок!
У Дніпрі кілька років тому почали будувати нові станції метро…
В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію.