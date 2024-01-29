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У Дніпрі припинили постачання води на деяких вулицях: адреси та причина

Сьогодні 15:06
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Новости Днепра про У Дніпрі припинили постачання води на деяких вулицях: адреси та причина

Сьогодні, 29 січня, у Дніпрі припинили постачання води на деяких вулицях. Усе через проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Отже, припинено водопостачання:

  • просп. Д. Яворницького, 93-97,
  • вул. Кільченська,
  • вул. Ветеринарна,
  • вул. Дзвінка,
  • вул. Журавлина,
  • вул. Лобачевського,
  • вул. Кринична,
  • вул. Верхня,
  • вул. Дивізіонна, 101-119.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на бульварі Зоряний знижено тиск на верхніх поверхах:

  • бульвар Зоряний, 1, 1д,
  • Запорізьке шосе, 2а, 4, 10, 16.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі боржникам можуть почати відключати воду. Також читайте: 2024 року підвищать тарифи на електрику: скільки будуть платити мешканці Дніпра.

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Новости Днепра про У Дніпрі припинили постачання води на деяких вулицях: адреси та причинаУкраїнська

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