У Дніпрі припинили постачання води на деяких вулицях: адреси та причина

Сьогодні, 29 січня, у Дніпрі припинили постачання води на деяких вулицях. Усе через проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Отже, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на бульварі Зоряний знижено тиск на верхніх поверхах:
Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі боржникам можуть почати відключати воду. Також читайте: 2024 року підвищать тарифи на електрику: скільки будуть платити мешканці Дніпра.
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