У Дніпрі припинили постачання води на деяких вулицях: адреси та причина

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Сьогодні, 29 січня, у Дніпрі припинили постачання води на деяких вулицях. Усе через проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Отже, припинено водопостачання:

просп. Д. Яворницького, 93-97,

вул. Кільченська,

вул. Ветеринарна,

вул. Дзвінка,

вул. Журавлина,

вул. Лобачевського,

вул. Кринична,

вул. Верхня,

вул. Дивізіонна, 101-119.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на бульварі Зоряний знижено тиск на верхніх поверхах:

бульвар Зоряний, 1, 1д,

Запорізьке шосе, 2а, 4, 10, 16.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі боржникам можуть почати відключати воду. Також читайте: 2024 року підвищать тарифи на електрику: скільки будуть платити мешканці Дніпра.

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