Спасенный из Часового Яра рыжий кот «уволился» из горсовета и переехал в новую семью в Днепре.

Какое-то время котик «проработал» и пожил в горсовете, а недавно «уволился» и нашел новый дом.

И вот в то время, когда нужно было отдавать малыша на передержку в поисках новой семьи, я почувствовала что просто не могу его оставить)) сперва Яр пожил у меня в Днепровский городской совет ну а дальше переехал в свой, теперь уже, родной дом, где и живет, играет, порой вредит и гордо носит имя Часик (оказалось, что соседского малыша назвали Ярославом и так звать кота мы уже не могли), — заметила она.