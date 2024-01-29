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  • Спасенный из Часового Яра рыжий кот «уволился» из горсовета и переехал в новую семью в Днепре.

Спасенный из Часового Яра рыжий кот «уволился» из горсовета и переехал в новую семью в Днепре.

Сегодня 21:00
просмотров

Котик, которого спасли из Часового Яра, нашел новый дом в Днепре.

Новости Днепра про Спасенный из Часового Яра рыжий кот

Летом 2023 года волонтеры Save Animals Ukraine и Департамент добрых дел из Днепра эвакуировали котенка из Временного Яра под Бахмутом. Одарка Белая рассказала историю рыжего красавца.

Летом, этого красавца, мы эвакуировали совсем маленького из Времен Яр История его предыдущего владельца очень трагическая, завершилась за день до нашего приезда очередным прилетом, после которого муж домой уже не вернулся. Итак, найдя двор, о котором написали соседи, мы встретили этого малыша с очень большими глазами. И всю дорогу эти глаза не давали мне покоя. Он ехал в переноске рядом с такими же эвакуированными собаками, тихо и испуганно, – рассказывает Одарка.

 

Новости Днепра про Спасенный из Часового Яра рыжий кот

Какое-то время котик «проработал» и пожил в горсовете, а недавно «уволился» и нашел новый дом.

И вот в то время, когда нужно было отдавать малыша на передержку в поисках новой семьи, я почувствовала что просто не могу его оставить)) сперва Яр пожил у меня в Днепровский городской совет ну а дальше переехал в свой, теперь уже, родной дом, где и живет, играет, порой вредит и гордо носит имя Часик (оказалось, что соседского малыша назвали Ярославом и так звать кота мы уже не могли), — заметила она.

Новости Днепра про Спасенный из Часового Яра рыжий кот

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