На Днепропетровщине из-за высокой заболеваемости среди школьников приостанавливался образовательный процесс

В Днепропетровской области заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю превысила эпидемический порог в Терновке, Желтых Водах, Васильковской, Верхнеднепровской, Магдалиновской, Пятихатской, Софиевской, Юрьевской, Петриковской громадах.
Всего за последнюю неделю количество случаев острых респираторных инфекций выросло на 15,6%. Среди заболевших 43,3% — это дети.
Но в целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.
Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней.
Отмечается, что из-за высокой заболеваемости среди школьников приостанавливался образовательный процесс или переходил на дистанционную форму обучения в 20-ти отдельных классах и 2-х школах области.
Также в регионе стало больше больных коронавирусом — на 31,2%, по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 2 летальных случая от COVID-19.
Пожалуйста, берегите себя и своих родных!
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