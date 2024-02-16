На Днепропетровщине из-за высокой заболеваемости среди школьников приостанавливался образовательный процесс

Заботьтесь о своем здоровье!

В Днепропетровской области заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю превысила эпидемический порог в Терновке, Желтых Водах, Васильковской, Верхнеднепровской, Магдалиновской, Пятихатской, Софиевской, Юрьевской, Петриковской громадах.

Всего за последнюю неделю количество случаев острых респираторных инфекций выросло на 15,6%. Среди заболевших 43,3% — это дети.

Но в целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что из-за высокой заболеваемости среди школьников приостанавливался образовательный процесс или переходил на дистанционную форму обучения в 20-ти отдельных классах и 2-х школах области.

Также в регионе стало больше больных коронавирусом — на 31,2%, по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 2 летальных случая от COVID-19.

Пожалуйста, берегите себя и своих родных!

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