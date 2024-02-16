На Дніпропетровщині через високу захворюваність серед школярів призупинявся освітній процес: у чому річ

Дбайте про своє здоров'я!

У Дніпропетровській області захворюваність на ГРВІ за останній тиждень перевищила епідемічний поріг у Тернівці, Жовтих Водах, Васильківській, Верхньодніпровській, Магдалинівській, П’ятихатській, Софіївській, Юріївській, Петриківській громадах.

Загалом за останній тиждень кількість випадків гострих респіраторних інфекцій зросла на 15,6%. Серед хворих 43,3% – це діти.

Але в цілому по області захворюваність на грип та ГРВІ перебуває на неепідемічному рівні.

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що через високу захворюваність серед школярів призупинявся освітній процес або переходив на дистанційну форму навчання у 20-ти окремих класах та 2-х школах області.

Також в регіоні збільшилося хворих на коронавірус – на 31,2%, у порівнянні з попереднім тижнем. Зареєстровано 2 летальних випадки від COVID-19.

Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних!

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