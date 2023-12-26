На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку

85-летний пенсионер оказался в эпицентре пожара и получил ожоги.
Как сообщили в ГСЧС, вызов от соседей пострадавшего поступил в 13:13. Горела хозяйственная постройка на территории частного подворья, что по адресу улица Михаила Величая в городе Синельниково.
По прибытию пожарных установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 6 кв. м. Во время пожара сотрудники ГСЧС спасли владельца домовладения.
85-летний дедушка с ожогами тела госпитализирован в больницу.
В 13:40 возгорание ликвидировано.
К тушению пожара привлечены 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
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