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На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку

Сегодня 18:01
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В Синельникове из огня спасали дедушку.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку

85-летний пенсионер оказался в эпицентре пожара и получил ожоги.

Как сообщили в ГСЧС, вызов от соседей пострадавшего поступил в 13:13. Горела хозяйственная постройка на территории частного подворья, что по адресу улица Михаила Величая в городе Синельниково.

По прибытию пожарных установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 6 кв. м. Во время пожара сотрудники ГСЧС спасли владельца домовладения.

85-летний дедушка с ожогами тела госпитализирован в больницу.

В 13:40 возгорание ликвидировано.

К тушению пожара привлечены 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку

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