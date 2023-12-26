На Дніпропетровщині з пожежі врятували 85-річного дідуся

У Синельникове з вогню рятували дідуся.

85-річний пенсіонер опинився в епіцентрі пожежі та отримав опіки.

Як повідомили в ДСНС, виклик від сусідів постраждалого надійшов о 13:13. Горіла господарча споруда на території приватного обійстя, що за адресою вулиця Михайла Величая у місті Синельникове.

По прибуттю вогнеборців встановлено, що горить господарча споруда на площі 6 кв. м. Під час пожежі співробітники ДСНС врятували власника домоволодіння.

85-річного дідуся з опіками тіла госпіталізовано до лікарні.

О 13:40 займання ліквідовано.

До гасіння пожежі залучено 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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