Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине юноша потерял сознание, потому что перепил энергетиков

На Днепропетровщине юноша потерял сознание, потому что перепил энергетиков

Сегодня 11:27
просмотров

В Никополе подросток загремел в больницу, потому что перепил энергетиков.

Новости Днепра про На Днепропетровщине юноша потерял сознание, потому что перепил энергетиков

Подросток хотел повысить тонус тела и свою силу, но загремел в больницу. О неприятном инциденте рассказала медик из Никополя Марина Авдиенко.

Паренек по совету друзей выпил несколько баночек энергетика. Он не посоветовался с родителями, а решил послушать знакомого, испытавшего на себе этот метод. Однако юноша не рассчитал дозу и для лучшего эффекта выпил больше нужного, после чего ему внезапно стало плохо.

Парень потерял сознание. Родители вызвали медиков, диагностировавших у парня тахикардию и низкое давление. Молодого человека срочно забрали в больницу, где его состояние стабилизировали.

Как отмечает медик, парень из хорошей семьи, спортсмен, но немного ошибся и не посоветовался с родителями. Марина Авдиенко подчеркнула, что даже одна баночка энергетика может отрицательно повлиять на организм ребенка, поэтому эти напитки запрещены для продажи несовершеннолетним во многих странах Европы.

После употребления энергетику человек испытывает прилив сил, но значительное количество кофеина истощает детский организм и может привести к раздражительности, упадку сил, бессоннице, депрессии, а иногда – смерти.

В то же время медики утверждают, что пить энергетики не желательно даже взрослым.

Новости Днепра про На Днепропетровщине юноша потерял сознание, потому что перепил энергетиков

Напомним, ранее подобный случай произошел в Днепре, тогда юноша попал в больницу после трех баночек энергетиков.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине юноша потерял сознание, потому что перепил энергетиковУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине юноша потерял сознание, потому что перепил энергетиковРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

В Павлограде из-за ссоры с девушкой парень пошел воровать: как его наказали
Новости Днепра
Сегодня 08:18
В Павлограде из-за ссоры с девушкой парень пошел воровать: как его наказали

Иногда ссоры с близкими людьми толкают нас на необдуманные действия.

Жителей Днепра снова предупредили об опасных метеоявлениях: будет сбивать с ног
Новости Днепра
Сегодня 06:55
Жителей Днепра снова предупредили об опасных метеоявлениях: будет сбивать с ног

Берегите себя!

Хозяйственный житель Каменского обворовал своего друга, у которого гостил: что украл
Новости Днепра
Вчера 19:25
Хозяйственный житель Каменского обворовал своего друга, у которого гостил: что украл

Житель Каменского, не спросив, забрал у своего друга электроинструмент.

Последние новости

В Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер (ФОТО)
В Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер (ФОТО)

Непогода продолжает бушевать.

Сегодня 11:26
0
просмотров
В Днепре больнице Руднева, после операции в стенах которой умерли три человека, вернули лицензию
В Днепре больнице Руднева, после операции в стенах которой умерли три человека, вернули лицензию

Министерство здравоохранения вернуло лицензию больнице Руднева в Днепре.

Сегодня 10:42
5
просмотров
В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)
В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)

Сегодня утром в Днепре произошло чрезвычайное происшествие.

Сегодня 10:35
9
просмотров
В Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло
В Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 09:00
10
просмотров
В Павлограде из-за ссоры с девушкой парень пошел воровать: как его наказали
В Павлограде из-за ссоры с девушкой парень пошел воровать: как его наказали

Иногда ссоры с близкими людьми толкают нас на необдуманные действия.

Сегодня 08:18
5
просмотров
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и артиллерией: что известно
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и артиллерией: что известно

Ночь на Днепропетровщине снова была тревожной.

Сегодня 07:40
5
просмотров
Жителей Днепра снова предупредили об опасных метеоявлениях: будет сбивать с ног
Жителей Днепра снова предупредили об опасных метеоявлениях: будет сбивать с ног

Берегите себя!

Сегодня 06:55
8
просмотров
Привет, декабрь: сегодня в Днепре ожидается дождь
Привет, декабрь: сегодня в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В самом центре Днепра до сих пор существовала улица Московская, но есть нюанс
В самом центре Днепра до сих пор существовала улица Московская, но есть нюанс

В Днепре до сих пор можно найти улицу Московскую.

Вчера 22:04
9
просмотров
Возгорание на площади 300 кв. м: в ГСЧС рассказали, что сегодня масштабно горело в Днепре
Возгорание на площади 300 кв. м: в ГСЧС рассказали, что сегодня масштабно горело в Днепре

Масштабный пожар произошел 30 ноября на правом берегу Днепра.

Вчера 21:22
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх