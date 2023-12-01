На Днепропетровщине юноша потерял сознание, потому что перепил энергетиков

В Никополе подросток загремел в больницу, потому что перепил энергетиков.

Подросток хотел повысить тонус тела и свою силу, но загремел в больницу. О неприятном инциденте рассказала медик из Никополя Марина Авдиенко.

Паренек по совету друзей выпил несколько баночек энергетика. Он не посоветовался с родителями, а решил послушать знакомого, испытавшего на себе этот метод. Однако юноша не рассчитал дозу и для лучшего эффекта выпил больше нужного, после чего ему внезапно стало плохо.

Парень потерял сознание. Родители вызвали медиков, диагностировавших у парня тахикардию и низкое давление. Молодого человека срочно забрали в больницу, где его состояние стабилизировали.

Как отмечает медик, парень из хорошей семьи, спортсмен, но немного ошибся и не посоветовался с родителями. Марина Авдиенко подчеркнула, что даже одна баночка энергетика может отрицательно повлиять на организм ребенка, поэтому эти напитки запрещены для продажи несовершеннолетним во многих странах Европы.

После употребления энергетику человек испытывает прилив сил, но значительное количество кофеина истощает детский организм и может привести к раздражительности, упадку сил, бессоннице, депрессии, а иногда – смерти.

В то же время медики утверждают, что пить энергетики не желательно даже взрослым.

Напомним, ранее подобный случай произошел в Днепре, тогда юноша попал в больницу после трех баночек энергетиков.

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