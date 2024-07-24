В Днепре спасли тяжелораненого военного, который не мог сам дышать и говорить

Владислав находится в реанимации. После тяжелых ран он не мог сам дышать и говорить. Благодаря медикам Днепра он теперь поправляется и планирует будущее со своей любимой.
Об этом рассказал главный врач медучреждения, где лечат Владислава.
Медик отметил, что вместе с Владиславом рядом жена София. Они ждут ребенка.
“Поцелуй жизни через дыхательную маску… Наконец моя любовь придет ко мне, — говорит Владислав. Я уже могу сам дышать и говорить. Мои одинокие дни заканчиваются, моя жизнь снова продолжается. Когда я жду Софию, меня радует небо, которое я вижу через окно реанимации, шум города. Я чувствую, что поправляюсь. Ангелы и врачи Мечникова дали возможность нам жить и встречаться снова”, – рассказал врачу Владислав.
Как сообщает «Суспільне», Владислав получил контузию на фронте. Через несколько дней вместе с беременной женой Софией поехали в Днепр за лекарствами. Но на трассе в них врезался другой автомобиль. Женщина получила несколько царапин и сильно испугалась, а Владислава с тяжелыми ранениями неделю стабилизировали в реанимации. Сейчас он поправляется.
Читайте также:
Автор:
В преддверии учебного года будущие студенты из других городов начинают…
В Днепре создадут "Женский строительный батальон" для того, чтобы переселенки…
В ДТЭК объяснили, можно ли включить питание лифтов при отключении…
Пропавшего 61-летнего мужчину, которого искали с 16 июля, нашли мертвым.
В преддверии учебного года будущие студенты из других городов начинают активно искать себе жилье. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются недорогие дома, так как их аренда может быть дешевле, чем аренда квартиры. А в современных условиях проживание в доме с газовым…
В Днепре создадут "Женский строительный батальон" для того, чтобы переселенки получили новые профессии.
В ДТЭК объяснили, можно ли включить питание лифтов при отключении света.
Пропавшего 61-летнего мужчину, которого искали с 16 июля, нашли мертвым.
Гусь путешествовал вместе с бабушкой Запорожским шоссе.
На Днепропетровщине вынесли приговор военнослужащему, работавшему на врага.
В реках Днепропетровской области обнаружили холерный вибрион не О1.
В Днепре предпринимателя оштрафовали за ярко-розовый фасад.
В Днепре произошли изменения в графиках отключений.
В Кривом Роге на остановке общественного транспорта мужчина размахивал лезвием.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!