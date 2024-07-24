Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре спасли тяжелораненого военного, который не мог сам дышать и говорить

В Днепре спасли тяжелораненого военного, который не мог сам дышать и говорить

Сегодня 12:57
просмотров

В больнице Днепра спасли военного, который получил тяжелые ранения.

Новости Днепра про В Днепре спасли тяжелораненого военного, который не мог сам дышать и говорить

Владислав находится в реанимации. После тяжелых ран он не мог сам дышать и говорить. Благодаря медикам Днепра он теперь поправляется и планирует будущее со своей любимой.

Об этом рассказал главный врач медучреждения, где лечат Владислава.

Медик отметил, что вместе с Владиславом рядом жена София. Они ждут ребенка.

“Поцелуй жизни через дыхательную маску… Наконец моя любовь придет ко мне, — говорит Владислав. Я уже могу сам дышать и говорить. Мои одинокие дни заканчиваются, моя жизнь снова продолжается. Когда я жду Софию, меня радует небо, которое я вижу через окно реанимации, шум города. Я чувствую, что поправляюсь. Ангелы и врачи Мечникова дали возможность нам жить и встречаться снова”, – рассказал врачу Владислав.

Как сообщает «Суспільне», Владислав получил контузию на фронте. Через несколько дней вместе с беременной женой Софией поехали в Днепр за лекарствами. Но на трассе в них врезался другой автомобиль. Женщина получила несколько царапин и сильно испугалась, а Владислава с тяжелыми ранениями неделю стабилизировали в реанимации. Сейчас он поправляется.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спасли тяжелораненого военного, который не мог сам дышать и говоритьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасли тяжелораненого военного, который не мог сам дышать и говоритьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как выглядят самые дешевые дома в аренду в разных районах Днепра: цена и условия
    Новости Днепра
    Сегодня 12:55
    Как выглядят самые дешевые дома в аренду в разных районах Днепра: цена и условия

    В преддверии учебного года будущие студенты из других городов начинают…

    В Днепре создадут «Женский строительный батальон»: что это и кто может присоединиться
    Новости Днепра
    Сегодня 12:03
    В Днепре создадут «Женский строительный батальон»: что это и кто может присоединиться

    В Днепре создадут "Женский строительный батальон" для того, чтобы переселенки…

    Стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов
    Новости Днепра
    Сегодня 11:40
    Стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов

    В ДТЭК объяснили, можно ли включить питание лифтов при отключении…

    На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 11:16
    На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину

    Пропавшего 61-летнего мужчину, которого искали с 16 июля, нашли мертвым.

    Последние новости

    Как выглядят самые дешевые дома в аренду в разных районах Днепра: цена и условия
    Как выглядят самые дешевые дома в аренду в разных районах Днепра: цена и условия

    В преддверии учебного года будущие студенты из других городов начинают активно искать себе жилье. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются недорогие дома, так как их аренда может быть дешевле, чем аренда квартиры. А в современных условиях проживание в доме с газовым…

    Сегодня 12:55
    0
    просмотров
    В Днепре создадут «Женский строительный батальон»: что это и кто может присоединиться
    В Днепре создадут «Женский строительный батальон»: что это и кто может присоединиться

    В Днепре создадут "Женский строительный батальон" для того, чтобы переселенки получили новые профессии.

    Сегодня 12:03
    2
    просмотров
    Стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов
    Стало известно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов

    В ДТЭК объяснили, можно ли включить питание лифтов при отключении света.

    Сегодня 11:40
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину
    На Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину

    Пропавшего 61-летнего мужчину, которого искали с 16 июля, нашли мертвым.

    Сегодня 11:16
    3
    просмотров
    Жительница Днепра выгуливала гуся в тапочках (ФОТО)
    Жительница Днепра выгуливала гуся в тапочках (ФОТО)

    Гусь путешествовал вместе с бабушкой Запорожским шоссе.

    Сегодня 11:13
    3
    просмотров
    Работал «следователем» во вражеских органах: на Днепропетровщине судили военнослужащего
    Работал «следователем» во вражеских органах: на Днепропетровщине судили военнослужащего

    На Днепропетровщине вынесли приговор военнослужащему, работавшему на врага.

    Сегодня 11:06
    0
    просмотров
    В водоемах Днепропетровщины обнаружили вибрион, вызывающий ОКИ: список местностей
    В водоемах Днепропетровщины обнаружили вибрион, вызывающий ОКИ: список местностей

    В реках Днепропетровской области обнаружили холерный вибрион не О1.

    Сегодня 10:38
    0
    просмотров
    В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада
    В Днепре оштрафовали владельца кофейни за ярко-розовый цвет фасада

    В Днепре предпринимателя оштрафовали за ярко-розовый фасад.

    Сегодня 10:32
    1
    просмотров
    В Днепре 24 июля света будет больше: изменения в графиках отключений
    В Днепре 24 июля света будет больше: изменения в графиках отключений

    В Днепре произошли изменения в графиках отключений.

    Сегодня 09:51
    4
    просмотров
    В Кривом Роге посреди улицы нетрезвый мужчина размахивал лезвием
    В Кривом Роге посреди улицы нетрезвый мужчина размахивал лезвием

    В Кривом Роге на остановке общественного транспорта мужчина размахивал лезвием.

    Сегодня 09:24
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх