В Днепре спасли тяжелораненого военного, который не мог сам дышать и говорить

В больнице Днепра спасли военного, который получил тяжелые ранения.

Владислав находится в реанимации. После тяжелых ран он не мог сам дышать и говорить. Благодаря медикам Днепра он теперь поправляется и планирует будущее со своей любимой.

Об этом рассказал главный врач медучреждения, где лечат Владислава.

Медик отметил, что вместе с Владиславом рядом жена София. Они ждут ребенка.

“Поцелуй жизни через дыхательную маску… Наконец моя любовь придет ко мне, — говорит Владислав. Я уже могу сам дышать и говорить. Мои одинокие дни заканчиваются, моя жизнь снова продолжается. Когда я жду Софию, меня радует небо, которое я вижу через окно реанимации, шум города. Я чувствую, что поправляюсь. Ангелы и врачи Мечникова дали возможность нам жить и встречаться снова”, – рассказал врачу Владислав.

Как сообщает «Суспільне», Владислав получил контузию на фронте. Через несколько дней вместе с беременной женой Софией поехали в Днепр за лекарствами. Но на трассе в них врезался другой автомобиль. Женщина получила несколько царапин и сильно испугалась, а Владислава с тяжелыми ранениями неделю стабилизировали в реанимации. Сейчас он поправляется.

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