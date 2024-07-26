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Пережил 22 операции: в Днепре спасли тяжелораненого бойца

Сегодня 11:39
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В больнице Днепра спасли военного, который получил тяжелые ранения на фронте.

Новости Днепра про Пережил 22 операции: в Днепре спасли тяжелораненого бойца

37-летнего Дмитрия родом из Первотравенска доставили в больницу в Днепре почти без сознания, большой кровопотерей и перебитыми конечностями больше года назад. Отломки прошли через грудь, повредили легкие, печень и кишечник. Военному сдедали 22 операции. Больше месяца он провел в реанимационном отделении.

Об этом сообщил гендиректор больницы, где находился Дмитрий.

Врачи Днепра спасли военного и сейчас он на реабилитации. Верит, что вскоре будет прогуливаться без колесного кресла.

“У него была мечта вернуться домой, к родным, к семье. Сначала хотел подняться, потом встать с кровати, потом дойти до туалета, а сейчас в реабилитации разрабатывает программу прогулок без коляски. Чудо, которое сделали хирурги и анестезиологи Мечникова, называется ЖИЗНЬ. Таких примеров тысячи, но за ними огромный опыт и желание врачей спасать», – написал врач.

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