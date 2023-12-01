На Дніпропетровщині юнак втратив свідомість, бо перепив енергетиків

У Нікополі підліток загримів до лікарні, бо перепив енергетиків.

Підліток хотів підвищити тонус тіла та свою силу, але загримів до лікарні. Про неприємний інцидент розповіла медик з Нікополя Марина Авдієнко.

Хлопчина за порадою друзів випив кілька баночок енергетика. Він не порадився з батьками, а вирішив послухати знайомого, який випробував на собі цей метод. Однак юнак не розрахував дозу та задля кращого ефекту випив більше потрібного, після чого йому раптово стало зле.

Хлопець втратив свідомість. Батьки викликали медиків, які діагностували у хлопця тахікардію та низький тиск. Юнака терміново забрали до лікарні, де його стан стабілізували.

Як зазначає медикиня, хлопець з хорошої родини, спортсмен, але трохи помилився і не порадився з батьками. Марина Авдієнко наголосила, що навіть одна баночка енергетику може негативно вплинути на організм дитини, саме тому ці напої заборонені для продажу неповнолітнім у багатьох країнах Європи.

Після вживання енергетику людина відчуває прилив сил, але значна кількість кофеїну виснажує дитячий організм та може призвести до дратівливості, занепаду сил, безсоння, депресії, а іноді – смерті.

Водночас медики стверджують, що пити енергетики не бажано навіть дорослим.

Нагадаємо, раніше схожий випадок стався у Дніпрі, тоді юнак потрапив до лікарні після трьох баночок енергетиків.

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