На Днепропетровщине водитель Тoyota Corolla оказался заблокирован в автомобиле из-за ДТП

В городе Павлоград на улице Днепровская вчера произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вчера около 18 часов. Столкнулись две легковушки Toyota Corolla и Kia Cerato.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota зажало в покореженном автомобиле.

Специалисты ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали травмированную женщину, 2002 года рождения и передали медицинским работникам. Она госпитализирована в больницу, — говорится в сообщении спасателей.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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