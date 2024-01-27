На Днепропетровщине водитель Тoyota Corolla оказался заблокирован в автомобиле из-за ДТП

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел вчера около 18 часов. Столкнулись две легковушки Toyota Corolla и Kia Cerato.
В результате ДТП водитель автомобиля Toyota зажало в покореженном автомобиле.
Специалисты ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали травмированную женщину, 2002 года рождения и передали медицинским работникам. Она госпитализирована в больницу, — говорится в сообщении спасателей.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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