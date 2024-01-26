В Днепре лебедь вмерз в лед: птицу спасали водолазы (ВИДЕО)

Птицу спасали сотрудники ГСЧС.

26 января оказалось днем спасенных лебедей. До этого мы писали о птице из Кривого Рога, которая поселилась в луже. Позже в ГСЧС Днепропетровской области сообщили о спасении крылатого красавца, который вмерз в лед.

Водолазы-спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепра спасли застрявшего на ледяном водоеме лебедя, говорится в телеграм-канале ГСЧС. Для освобождения птицы использовали лодку и водолазное снаряжение.

Все произошло недалеко от улицы Солнечная Набережная. Люди заметили лебедя, который примерз на ледяном водоеме. Птица нуждалась в помощи, поэтому горожане позвали ГСЧС.

Катером водолазы-спасатели добрались до места происшествия и с помощью водолазного снаряжения помогли птице выбраться. Процесс спасения был снят на видео.

Лебедь в безопасности.

Напомним, ранее в Днепре спасали двух лебедей, которые вмерзли в лед посреди водоема. Это произошло вблизи яхт-клуба. Когда спасатели везли на лодке первую птицу, то заметили еще одну. Обоих крылатых красавцев передали волонтерам. Также мы сообщали, что в Кривом Роге лебедь поселился в луже.

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