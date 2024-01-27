На Дніпропетровщині водійку Тoyota Corolla затисло в понівеченому автомобілі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився вчора, близько 18 години. Зіткнулися два легковики Toyota Corolla та Kia Cerato.
Внаслідок ДТП водійку автомобіля Toyota затисло в понівеченому автомобілі.
Фахівці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмовану жінку, 2002 року народження та передали медичним працівникам. Її госпіталізовано до лікарні, – сказано у повідомленні рятувальників.
Поліція з’ясовує усі обставини ДТП.
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