На Дніпропетровщині водійку Тoyota Corolla затисло в понівеченому автомобілі

У місті Павлоград на вулиці Дніпровська вчора сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився вчора, близько 18 години. Зіткнулися два легковики Toyota Corolla та Kia Cerato.

Внаслідок ДТП водійку автомобіля Toyota затисло в понівеченому автомобілі.

Фахівці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмовану жінку, 2002 року народження та передали медичним працівникам. Її госпіталізовано до лікарні, – сказано у повідомленні рятувальників.

Поліція з’ясовує усі обставини ДТП.

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