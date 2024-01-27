Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині водійку Тoyota Corolla затисло в понівеченому автомобілі

На Дніпропетровщині водійку Тoyota Corolla затисло в понівеченому автомобілі

Сьогодні 11:01
просмотров

У місті Павлоград на вулиці Дніпровська вчора сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водійку Тoyota Corolla затисло в понівеченому автомобілі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився вчора, близько 18 години. Зіткнулися два легковики Toyota Corolla та Kia Cerato.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водійку Тoyota Corolla затисло в понівеченому автомобілі

Внаслідок ДТП водійку автомобіля Toyota затисло в понівеченому автомобілі.

Фахівці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмовану жінку, 2002 року народження та передали медичним працівникам. Її госпіталізовано до лікарні, – сказано у повідомленні рятувальників.

Поліція з’ясовує усі обставини ДТП.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водійку Тoyota Corolla затисло в понівеченому автомобіліУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині водійку Тoyota Corolla затисло в понівеченому автомобіліРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ворог вночі обстрілював Нікопольщину з артилерії, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 10:04
Ворог вночі обстрілював Нікопольщину з артилерії, – Лисак

Сьогодні вночі ворог знову тероризував Нікопольщину.

У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у вбивстві 41-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 08:44
У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у вбивстві 41-річного чоловіка

Поліція Дніпра затримала 33-річного підозрюваного у вбивстві 41-річного чоловіка.

У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 22:02
У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

Дніпровські дигери показали підземні тунелі, де колись протікала річка Половиця.

Кілька мішків набитих тисячами доларів, вилучених у банди з Дніпра, віддали до держбюджету
Новини Дніпра
Вчора 20:42
Кілька мішків набитих тисячами доларів, вилучених у банди з Дніпра, віддали до держбюджету

Учасники банди з Дніпра "зробили" чималий внесок до бюджету України.

Наверх