Когда Сретение 2024 по новому календарю: важные традиции и запреты

Сретение Господне – один из двенадцати важнейших праздников в православии. В этот день вспоминают события из жизни Иисуса Христа и Девы Марии, описанные в Евангелии от Луки. В народе это день, когда зима встречается с весной.
Сретение – это непереходящий праздник, дата которого приходится на 40 день после Рождества Христова. После перехода ПЦУ на новый юлианский календарь, все сместилось на 13 дней. Так что с 2024 года по новому стилю Сретение отмечают — 2 февраля.
По старому стилю дата осталась такой же – 15 февраля.
В церквях в этот день ведут богослужения, поэтому верующим следует посетить ближайший храм и помолиться за здоровье родных.
По народным обычаям, Сретение – встреча зимы с весной и летом. Именно с этого дня зима идет на убыль, постепенно теряя силы. Хороший праздник Сретенье провести в кругу близких, помириться с теми, с кем в ссоре.
Поскольку это большой церковный праздник, у него есть ряд строгих запретов. Нельзя:
Домашние дела лучше перенесли на другой день.
В этот день следует обратить внимание на погоду. Какой она будет – такой будет и весна.
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