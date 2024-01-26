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Когда Сретение 2024 по новому календарю: важные традиции и запреты

Сегодня 21:24
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В этом году Сретение будут праздновать по новому календарю.

Новости Днепра про Когда Сретение 2024 по новому календарю: важные традиции и запреты

Сретение Господне – один из двенадцати важнейших праздников в православии. В этот день вспоминают события из жизни Иисуса Христа и Девы Марии, описанные в Евангелии от Луки. В народе это день, когда зима встречается с весной.

Какого числа Сретение по старому и новому церковному календарю

Сретение – это непереходящий праздник, дата которого приходится на 40 день после Рождества Христова. После перехода ПЦУ на новый юлианский календарь, все сместилось на 13 дней. Так что с 2024 года по новому стилю Сретение отмечают — 2 февраля.

По старому стилю дата осталась такой же – 15 февраля.

Что можно делать на Сретенье Господне

В церквях в этот день ведут богослужения, поэтому верующим следует посетить ближайший храм и помолиться за здоровье родных.

По народным обычаям, Сретение – встреча зимы с весной и летом. Именно с этого дня зима идет на убыль, постепенно теряя силы. Хороший праздник Сретенье провести в кругу близких, помириться с теми, с кем в ссоре.

Сретение Господне – что нельзя делать

Поскольку это большой церковный праздник, у него есть ряд строгих запретов. Нельзя:

  • ругаться и злословить;
  • трудно работать;
  • заниматься рукоделием, выносить мусор, рубить деревья;
  • грустить, прибегать к унынию;
  • злоупотреблять алкоголем.

Домашние дела лучше перенесли на другой день.

Приметы на Сретение

В этот день следует обратить внимание на погоду. Какой она будет – такой будет и весна.

  • оттепель на Сретение – весна будет теплой;
  • идет снег – весна будет дождливой и затяжной;
  • снег в полдень – до хорошего урожая пшеницы, а если сильный ветер – будет урожай фруктов.

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Новости Днепра про Когда Сретение 2024 по новому календарю: важные традиции и запретыУкраїнська Новости Днепра про Когда Сретение 2024 по новому календарю: важные традиции и запретыРусский

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