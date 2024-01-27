В Днепре полиция задержала подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины

Полиция Днепра задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, между двумя мужчинами возникла ссора и 33-летний нападающий избил знакомого. От полученных травм потерпевший скончался.

Преступление произошло 22 января около 11.00 в подвале одного из домов по улице Рабочей в Чечелевском районе города. Во время конфликта 33-летний подозреваемый нанес знакомому смертельные травмы, после чего ушел с места преступления, — говорится в сообщении полиции.

Оперативники в процессуальном порядке задержали 33-летнего местного жителя.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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