На Днепропетровщине в водоеме обнаружили тело мужчины: комментарий ГСЧС

18 марта в 22:28 на линию «101» сообщили о том, что в водоеме вблизи поселка Марье-Дмитровка Криворожского района обнаружено тело человека.
Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что тело мужчины находится на расстоянии 1 метра от берега.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Сотрудники ГСЧС доставили погибшего к берегу и передали его работникам полиции.
Все обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Батумской посреди улицы нашли труп: что известно.
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