На Днепропетровщине в водоеме обнаружили тело мужчины: комментарий ГСЧС

Тело находилось на расстоянии 1 метра от берега.

18 марта в 22:28 на линию «101» сообщили о том, что в водоеме вблизи поселка Марье-Дмитровка Криворожского района обнаружено тело человека.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что тело мужчины находится на расстоянии 1 метра от берега.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Сотрудники ГСЧС доставили погибшего к берегу и передали его работникам полиции.

Все обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Батумской посреди улицы нашли труп: что известно.

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