На Днепропетровщине в одном из районов вдоль трассы виден густой дым: что известно

Сегодня, 4 сентября, местные Telegram-каналы начали распространять видео пожара.
На нем видно, как вдоль одной из трасс поднимаются клубы густого дыма.
Жители Днепропетровщины очень разволновались.
Как стало известно, в Новомосковском районе горит свалка.
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
В пресс-службе ГСЧС еще не комментировали этот пожар. Как появятся подробности, мы обязательно сообщим.
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