На Днепропетровщине в одном из районов вдоль трассы виден густой дым: что известно

В пресс-службе ГСЧС еще не комментировали этот пожар. Как появятся подробности, мы обязательно сообщим.

На нем видно, как вдоль одной из трасс поднимаются клубы густого дыма.

«Чего не сказали, что папа пьян»: эксдружина застреленного в Днепре рассказала новые детали инцидента Наталья, бывшая жена и мать двух мальчиков, находившихся в машине вместе с застреленным Джумбери Силлоговой, рассказала журналистам новые детали о том, что происходило в тот день. 1 просмотров

«Большое видится на расстоянии»: мэр Днепра прокомментировал отставку министра обороны Вчера вечером президент Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины. 9 просмотров

В Днепре обвалились цены на капусту: в супермаркетах ажиотаж Сезон сбора урожая в самом разгаре. Аграрии собирают капусту, картофель, лук, морковь и т.д. 4 просмотров

В Днепре школьники не вовремя получили ланчбоксы: в чем дело В Днепре в первый день очного обучения возникли проблемы с завтраками для младшей школы. 3 просмотров

Днепропетровщина в ТОП-3 по количеству открытых бизнесов с начала войны Днепропетровщина в тройке регионов, где с начала полномасштабной войны открылось больше ФОПов. 4 просмотров