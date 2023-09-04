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  • На Днепропетровщине в одном из районов вдоль трассы виден густой дым: что известно

На Днепропетровщине в одном из районов вдоль трассы виден густой дым: что известно

Сегодня 18:31
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Без паники!

Новости Днепра про На Днепропетровщине в одном из районов вдоль трассы виден густой дым: что известно

Сегодня, 4 сентября, местные Telegram-каналы начали распространять видео пожара.

На нем видно, как вдоль одной из трасс поднимаются клубы густого дыма.

Жители Днепропетровщины очень разволновались.

Как стало известно, в Новомосковском районе горит свалка.

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

В пресс-службе ГСЧС еще не комментировали этот пожар. Как появятся подробности, мы обязательно сообщим.

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