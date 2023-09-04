На Дніпропетровщині в одному із районів вздовж траси видно густий дим: що відомо

Сьогодні, 4 вересня, місцеві Telegram-канали почали поширювати відео масштабної пожежі.
На ньому видно, як вздовж однієї із трас піднімаються клуби густого диму.
Мешканці Дніпропетровщини неабияк захвилювалися.
Як стало відомо, у Новомосковську районі горить сміттєзвалище.
Що стало причиною займання – поки невідомо.
У пресслужбі ДСНС ще не коментували цю пожежу. Як з’являться подробиці, ми обов’язково повідомимо.
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