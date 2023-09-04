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На Дніпропетровщині в одному із районів вздовж траси видно густий дим: що відомо

Сьогодні 18:31
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Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному із районів вздовж траси видно густий дим: що відомо

Сьогодні, 4 вересня, місцеві Telegram-канали почали поширювати відео масштабної пожежі.

На ньому видно, як вздовж однієї із трас піднімаються клуби густого диму.

Мешканці Дніпропетровщини неабияк захвилювалися.

Як стало відомо, у Новомосковську районі горить сміттєзвалище.

Що стало причиною займання – поки невідомо.

У пресслужбі ДСНС ще не коментували цю пожежу. Як з’являться подробиці, ми обов’язково повідомимо. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному із районів вздовж траси видно густий дим: що відомоУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному із районів вздовж траси видно густий дим: що відомоРусский

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