На Днепропетровщине в квартире подорвали гранату: один мужчина погиб, еще один – получил множественные травмы

Произошло это в городе Покров.
На вызов сразу приехала бригада фельдшеров. Также туда прибыли спасатели и правоохранители.
Как выяснилось, в квартире подорвали гранату, в результате чего один мужчина погиб, другой получил множественные травмы.
Об этом сообщил Олег Макида, заведующий подстанцией экстренной медицинской помощи в г. Покров.
У пострадавшего медики диагностировали акубаротравму, открытые переломы стоп, проникающие ранения брюшной полости, множественные сколочные ранения головы, туловища, конечностей, шок II ст.
Фельдшеры оказали мужчине всю необходимую помощь и госпитализировали его в больницу.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции.
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