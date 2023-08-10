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  • На Днепропетровщине в квартире подорвали гранату: один мужчина погиб, еще один – получил множественные травмы

На Днепропетровщине в квартире подорвали гранату: один мужчина погиб, еще один – получил множественные травмы

Сегодня 12:26
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На днях на линию "103" поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Днепропетровщине "подорвали гранату, есть пострадавшие".

Новости Днепра про На Днепропетровщине в квартире подорвали гранату: один мужчина погиб, еще один – получил множественные травмы

Произошло это в городе Покров.

На вызов сразу приехала бригада фельдшеров. Также туда прибыли спасатели и правоохранители.

Как выяснилось, в квартире подорвали гранату, в результате чего один мужчина погиб, другой получил множественные травмы.

Об этом сообщил Олег Макида, заведующий подстанцией экстренной медицинской помощи в г. Покров.

У пострадавшего медики диагностировали акубаротравму, открытые переломы стоп, проникающие ранения брюшной полости, множественные сколочные ранения головы, туловища, конечностей, шок II ст.

Фельдшеры оказали мужчине всю необходимую помощь и госпитализировали его в больницу.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в квартире подорвали гранату: один мужчина погиб, еще один – получил множественные травмы

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине в квартире подорвали гранату: один мужчина погиб, еще один – получил множественные травмыУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине в квартире подорвали гранату: один мужчина погиб, еще один – получил множественные травмыРусский

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