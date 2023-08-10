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На Дніпропетровщині у квартирі підірвали гранату: один чоловік загинув, ще один – отримав множинні травми

Сьогодні 12:26
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Днями на лінію "103" надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на Дніпропетровщині "вибухнула граната, є постраждалі".

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у квартирі підірвали гранату: один чоловік загинув, ще один - отримав множинні травми

Сталося це у місті Покров.

На виклик відразу виїхала бригада фельдшерів. Також туди прибули рятувальники та правоохоронці.

Як з’ясувалося, в квартирі підірвали гранату, у результаті чого один чоловік загинув, інший отримав множинні травми.

Про це повідомив Олег Макіда, завідувач підстанції екстреної медичної допомоги у м. Покров.

У постраждалого медики діагностували акубаротравму, відкриті переломи стоп, проникаючі поранення черевної порожнини, множинні сколкові поранення голови, тулуба, кінцівок, шок ІІ ст. 

Фельдшери надали чоловіку усю необхідну допомогу та госпіталізували його до лікарні.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у квартирі підірвали гранату: один чоловік загинув, ще один - отримав множинні травми

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус: що кажуть у поліції. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у квартирі підірвали гранату: один чоловік загинув, ще один - отримав множинні травмиУкраїнська

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