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  • На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Сегодня 16:50
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Этот рекорд посвящен особенному дню и нашим защитникам и защитницам!

Новости Днепра про На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Сегодня, 5 декабря, на Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд — «Наибольшее количество автомобильного транспорта, украшенного Петриковской росписью».

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Отмечается, что такое событие организовали в пгт Петриковка. 13 местных народных мастеров украсили 11 школьных автобусов и трактор.

Новости Днепра про На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Новости Днепра про На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Работали над рекордом более двух недель, чтобы успеть до важной даты. Ведь именно сегодня 10 лет, как Петриковская роспись стала нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

Отмечать эту дату креативным рекордом стало традицией. Нынешний – особенный. Официально зафиксированный во время полномасштабного вторжения. Посвящён защитникам и защитницам. Они сражаются с врагом за нашу национальную идентичность. А задача тыла – беречь самое дорогое, – отметил Лысак.

Новости Днепра про На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Новости Днепра про На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Новости Днепра про На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

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Новости Днепра про На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и тракторУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и тракторРусский

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