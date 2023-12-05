На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Отмечать эту дату креативным рекордом стало традицией. Нынешний – особенный. Официально зафиксированный во время полномасштабного вторжения. Посвящён защитникам и защитницам. Они сражаются с врагом за нашу национальную идентичность. А задача тыла – беречь самое дорогое, – отметил Лысак.

Работали над рекордом более двух недель, чтобы успеть до важной даты. Ведь именно сегодня 10 лет, как Петриковская роспись стала нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

Отмечается, что такое событие организовали в пгт Петриковка. 13 местных народных мастеров украсили 11 школьных автобусов и трактор.

Этот рекорд посвящен особенному дню и нашим защитникам и защитницам!

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