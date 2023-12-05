На Дніпропетровщині встановили незвичайний національний рекорд: до чого тут автобуси та трактор

Цей рекорд присвячено особливому дню та нашим захисникам і захисницям!

Сьогодні, 5 грудня, на Дніпропетровщині встановили незвичайний національний рекорд – “Найбільша кількість автомобільного транспорту, оздобленого Петриківським розписом”.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Зазначається, що таку подію організували у смт Петриківка. 13 тамтешніх народних майстрів прикрасили 11 шкільних автобусів та півстолітній трактор.

Працювали над рекордом понад два тижні, щоб встигнути до важливої дати. Адже саме сьогодні 10 років, як наше квітчасте мистецтво стало нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО.

Відзначати цю дату креативним рекордом вже стало традицією. Цьогорічний – особливий. Офіційно зафіксований під час повномасштабного вторгнення. Присвячений захисникам і захисницям. Вони бʼються з ворогом за нашу національну ідентичність. А завдання тилу – берегти найдорожче, – зазначив Лисак.

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