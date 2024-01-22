На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

44-летний житель Синельниковского района «охотился» за боевыми самолетами ВСУ, расположением аэродромов и перемещением военной техники Сил обороны. Злоумышленник даже обустроил «наблюдательный пункт» в окне собственной квартиры на пятом этаже.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб в июле 2022 года. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих антиукраинских постов на прокремлевских Телеграмм-каналах. Дальнейшую коммуникацию с агрессором поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере. За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на карточку своего агента денежное «вознаграждение».
Контрразведчики СБУ задержали предателя в мае 2023 года.
Недавно состоялся суд, который признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы.
Читайте также:
Автор:
Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
В Кривом Роге будут судить директора ООО, который мог присвоить…
Также там есть и другая техника.
Ночью россияне снова атаковали Днепропетровщину 3 беспилотниками.
Война унесла жизни еще одного днепрянина.
На днях в Днепре произошел ужасный случай.
В Днепровском районе уничтожили упавшую на могилу боевую часть ракеты.
С конца 1900-х годов в городе начинает интенсивно застраиваться нынешняя улица Воскресенская. Вместо небольших домиков тут возводят доходные дома, здания общественного назначения и гостиницы. Одно из зданий, которое сохранилось на улице с момента возведения – дом Тувия Иоффе, который находится…
Центральная энергетическая компания (ЦЭК) планирует отключить свет за долги более тысяче потребителей.
Подозреваемого уже задержали.
В Кривом Роге мужчину, который буянил в суши-баре, успокаивали правоохранители.
В Днепре перекроют Крутогорный спуск.
Водо- и теплоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ.
Купить недорогой дом в Днепре можно в каждом районе города. Цена зависит не только от состояния жилья, количества квадратных метров в доме, размера двора и наличия ремонта в помещении, но и от района, в котором он находится, близости или дальности…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!