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  • На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

Сегодня 17:36
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За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на карточку своего агента денежное "вознаграждение".

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44-летний житель Синельниковского района «охотился» за боевыми самолетами ВСУ, расположением аэродромов и перемещением военной техники Сил обороны. Злоумышленник даже обустроил «наблюдательный пункт» в окне собственной квартиры на пятом этаже.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб в июле 2022 года. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих антиукраинских постов на прокремлевских Телеграмм-каналах. Дальнейшую коммуникацию с агрессором поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере. За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на карточку своего агента денежное «вознаграждение».

Контрразведчики СБУ задержали предателя в мае 2023 года.

Недавно состоялся суд, который признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы.

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