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На Дніпропетровщині судили чоловіка, який “полював” за бойовими літаками ЗСУ: скільки років в’язниці дали

Сьогодні 17:36
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За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на картку свого агента грошову «винагороду».

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судили чоловіка, який

44-річний мешканець Синельниківського району “полював” за бойовими літаками ЗСУ, розташуванням аеродромів та переміщенням військової техніки Сил оборони. Зловмисник навіть облаштував «спостережний пункт» у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник фсб у липні 2022 року. У поле зору окупантів він потрапив через свої антиукраїнські дописи на прокремлівських Телеграм-каналах. Подальшу комунікацію з агресором підтримував через анонімний чат у популярному месенджері. За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на картку свого агента грошову «винагороду».

Контррозвідники СБУ затримали зрадника у травні 2023 року.

Нещодавно відбувся суд, який визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначили покарання у вигляді 15 років тюрми.

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