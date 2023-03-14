На Днепропетровщине ссора между 30-летним мужчиной и подростком закончилась поножовщиной

Там во время ссоры мужчина нанес 17-летнему парню удар ножом в плечо. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали нападавшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре гражданин россии делал «закладки».
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