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  • На Днепропетровщине ссора между 30-летним мужчиной и подростком закончилась поножовщиной

На Днепропетровщине ссора между 30-летним мужчиной и подростком закончилась поножовщиной

Сегодня 13:54
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В пятницу, 10 марта, около 19:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между 30-летним мужчиной и несовершеннолетним в одном из заведений питания на территории Покровского района в Кривом Роге.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ссора между 30-летним мужчиной и подростком закончилась поножовщиной

Там во время ссоры мужчина нанес 17-летнему парню удар ножом в плечо. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали нападавшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре гражданин россии делал «закладки». 

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