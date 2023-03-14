На Дніпропетровщині сварка між 30-річним чоловіком та підлітком закінчилася поножовщиною

У п'ятницю, 10 березня, близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між 30-річним чоловіком та неповнолітнім в одному із закладів харчування на території Покровського району у Кривому Розі.

Там під час сварки чоловік завдав 17-річному хлопцю удар ножем у плече. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці прибули на місце події та затримали нападника. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі громадянин росії робив “закладки”.

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