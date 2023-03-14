Там під час сварки чоловік завдав 17-річному хлопцю удар ножем у плече. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці прибули на місце події та затримали нападника. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі громадянин росії робив “закладки”.
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