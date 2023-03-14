В Днепре гражданин россии делал «закладки»

В воскресенье, 12 марта, на улице Канатной в Днепре правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который делал «закладки».

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Позже выяснилось, что мужчина является гражданином россии, а его вид на временное проживание закончился еще в 2021 году.

В ходе проверки патрульные обнаружили в телефоне нарушителя фото мест, где он оставил «закладки». Так, полицейские обнаружили 15 мест и свертков с наркотическими веществами. Кроме того, при себе у злоумышленника было еще 20 свертков с наркотиками.

На место задержания правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Россиянина задержали. Ему сообщили о подозрении по ст. 307 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре поймали мужчину, который прятал наркотики в детских игрушках и бутылке моющего средства.

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