В Днепре гражданин россии делал «закладки»

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Позже выяснилось, что мужчина является гражданином россии, а его вид на временное проживание закончился еще в 2021 году.
В ходе проверки патрульные обнаружили в телефоне нарушителя фото мест, где он оставил «закладки». Так, полицейские обнаружили 15 мест и свертков с наркотическими веществами. Кроме того, при себе у злоумышленника было еще 20 свертков с наркотиками.
На место задержания правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Россиянина задержали. Ему сообщили о подозрении по ст. 307 УК Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре поймали мужчину, который прятал наркотики в детских игрушках и бутылке моющего средства.
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