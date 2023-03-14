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В Украине повестки будут присылать в «Дії»: правда ли это

Сегодня 11:57
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Новости Днепра про В Украине повестки будут присылать в

Недавно военный комиссар Харьковского ТЦК Владимир Арап заявил, что в будущем украинцы смогут получать повестки через «Дію» и вызовы в ТЦК будут осуществляться уже в электронном виде.

Это заявление вызвало возмущение в обществе и оживленное обсуждение в СМИ и Telegram-каналах, но, как выяснилось, оно не соответствует действительности – повесток в «Дії» не будет.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в вышедшей нормативке. Как видим, там вопрос «Дії» вообще не стоит, – заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

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Напомним, ранее мы писали, что омбудсман рассказал, можно ли вручать повестки на улице и кто может это делать.

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