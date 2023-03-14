В Днепре планируют на месяц сузить улицу в центре: подробности

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В Днепре планируют на месяц сузить проезжую часть по улице Воскресенской, в районе домов №23 и №28.

Это связано с проведением аварийных работ на коллекторе ливневой канализации.

Сужение запланировано с 22 марта по 22 апреля.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Отметим, городской голова пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на два года перекроют улицу Королевы Елизаветы.

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