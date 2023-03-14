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Житель Днепра наехал на пешехода в Павлограде и скрылся с места ДТП

Сегодня 10:21
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В Павлограде водитель сбил 37-летнюю женщину.

Новости Днепра про Житель Днепра наехал на пешехода в Павлограде и скрылся с места ДТП

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Так, авария произошла 8 марта около 18 часов вечера в городе Павлограде. На улице Днепровской водитель сбил 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и после этого скрылся. Пострадавшую с телесными повреждениями забрали в больницу. А полицейские начали поиски виновника ДТП.

Как оказалось, водитель после бегства хотел скрыть преступление. На следующий день он отдал свой автомобиль на СТО в Днепре. А уже 13 марта полицейские установили личность водителя.

Им оказался 31-летний житель Днепра. Транспортное средство изъяли на площадку Павлоградского районного отдела полиции, мужчину доставили в отдел полиции.

В рамках досудебного расследования, начатого по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

Новости Днепра про Житель Днепра наехал на пешехода в Павлограде и скрылся с места ДТП

Новости Днепра про Житель Днепра наехал на пешехода в Павлограде и скрылся с места ДТП

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