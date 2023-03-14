Житель Днепра наехал на пешехода в Павлограде и скрылся с места ДТП

В Павлограде водитель сбил 37-летнюю женщину.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Так, авария произошла 8 марта около 18 часов вечера в городе Павлограде. На улице Днепровской водитель сбил 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и после этого скрылся. Пострадавшую с телесными повреждениями забрали в больницу. А полицейские начали поиски виновника ДТП.

Как оказалось, водитель после бегства хотел скрыть преступление. На следующий день он отдал свой автомобиль на СТО в Днепре. А уже 13 марта полицейские установили личность водителя.

Им оказался 31-летний житель Днепра. Транспортное средство изъяли на площадку Павлоградского районного отдела полиции, мужчину доставили в отдел полиции.

В рамках досудебного расследования, начатого по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

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