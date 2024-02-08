На Днепропетровщине школьник провалился под лед: его спасали прохожие

На днях в Новомосковске 9-летний мальчик провалился под лед на реке Самара.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Из воды ребенка доставали прохожие.
Мальчика доставили в больницу, по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки (ФОТО).
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