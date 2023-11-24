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На Днепропетровщине сегодня запланированы взрывы: что произошло

Сегодня 08:30
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Без паники!

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня запланированы взрывы: что произошло

Сегодня, 24 ноября, в Кривом Роге прогремят взрывы – в 11:00 и 14:00.

Но не беспокойтесь – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

В 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), а в 14:00 – плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но тревоги не игнорируйте!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня запланированы взрывы: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня запланированы взрывы: что произошлоРусский

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