На Днепропетровщине сегодня запланированы взрывы: что произошло

Сегодня, 24 ноября, в Кривом Роге прогремят взрывы – в 11:00 и 14:00.
Но не беспокойтесь – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
В 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), а в 14:00 – плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но тревоги не игнорируйте!
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