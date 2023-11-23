В Украине на АЗС исчезает автогаз, а в Днепре его якобы продают по 74 гривны

В частности, об исчезновении на заправках автогаза сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в Facebook. По его информации, в некоторых областях есть большие перебои в поставках газа на АЗС.
Наиболее массово это наблюдается на заправках, принадлежащих сети «Привата», где горючего или нет, или цены выросли до 39,6 грн/л. Иногда газ отсутствует в продаже на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и на Avantage.
А вот в Днепре автогаз пока есть, но днепряне сообщают о значительном росте цен. К примеру, на одной из АЗС, которая находится возле «Каравана» на левом берегу, его якобы продают за 74 гривен.
По крайней мере, такая информация поступает от горожан. Пока не удается проверить, действительно ли топливо продавали по такой цене, или это техническая ошибка и на табло выдали неправильные цифры.
Господа, у нас улучшение. Газ 74,49. Заправка, Днепр, Караван, – отмечает мужчина в видео.
В других АЗС ситуация более адекватная. Цены выросли, но не критично.
Как отмечает Сергей Куюн, одна из причин стремительного подорожания автогаза – блокада польско-украинской границы митингующими. Эксперт говорит, что значительная часть сжиженного газа поставлялась именно оттуда, а это 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа.
А из-за проблем с логистикой, горючее вовремя не попадает на АЗС, из-за чего возникает дефицит и рост цен.
Заметим, что недовольные перевозчики бастуют на границе с 6 ноября. Митингующие требуют, чтобы Украину вернули в систему разрешений на грузовые перевозки. Все из-за чрезмерной конкуренции, которая может возникнуть из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Польские перевозчики намерены блокировать границу до февраля 2024 года. Сегодня, 23 ноября, к ним присоединились и фермеры.
Читайте также:
Автор:
На Успенской площади почти до фундамента разобрали историческое здание.
В Днепре можно стать Миколайчиком для раненого военного.
В Днепре некоторые учителя получат доплату к зарплате.
Экспериментальные изобретения днепровских школьников оказались в космосе.
На Успенской площади почти до фундамента разобрали историческое здание.
В Днепре можно стать Миколайчиком для раненого военного.
В Днепре некоторые учителя получат доплату к зарплате.
В Павлограде вынесли приговор предателю.
Экспериментальные изобретения днепровских школьников оказались в космосе.
Будут судить офицера-дизертира.
Жители Днепра, которые имеют «лишние» квадратные метры вынуждены платить налог на недвижимость. Его сумму ежегодно устанавливает городской совет. В 2024 году оплачивается налог за 2023 год.
В Днепре объявили двойное штормовое предупреждение.
Реформаторы НУШ рассказали, как изменится обучение в старших классах.
В больнице Днепра из сердца раненого бойца вытащили обломок снаряда.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!