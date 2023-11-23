В Украине на АЗС исчезает автогаз, а в Днепре его якобы продают по 74 гривны

В Украине сложная ситуация с автогазом, которого либо нет, либо цены на него быстро выросли.

В частности, об исчезновении на заправках автогаза сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в Facebook. По его информации, в некоторых областях есть большие перебои в поставках газа на АЗС.

Наиболее массово это наблюдается на заправках, принадлежащих сети «Привата», где горючего или нет, или цены выросли до 39,6 грн/л. Иногда газ отсутствует в продаже на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и на Avantage.

А вот в Днепре автогаз пока есть, но днепряне сообщают о значительном росте цен. К примеру, на одной из АЗС, которая находится возле «Каравана» на левом берегу, его якобы продают за 74 гривен.

По крайней мере, такая информация поступает от горожан. Пока не удается проверить, действительно ли топливо продавали по такой цене, или это техническая ошибка и на табло выдали неправильные цифры.

Господа, у нас улучшение. Газ 74,49. Заправка, Днепр, Караван, – отмечает мужчина в видео.

В других АЗС ситуация более адекватная. Цены выросли, но не критично.

Как отмечает Сергей Куюн, одна из причин стремительного подорожания автогаза – блокада польско-украинской границы митингующими. Эксперт говорит, что значительная часть сжиженного газа поставлялась именно оттуда, а это 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа.

А из-за проблем с логистикой, горючее вовремя не попадает на АЗС, из-за чего возникает дефицит и рост цен.

Заметим, что недовольные перевозчики бастуют на границе с 6 ноября. Митингующие требуют, чтобы Украину вернули в систему разрешений на грузовые перевозки. Все из-за чрезмерной конкуренции, которая может возникнуть из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Польские перевозчики намерены блокировать границу до февраля 2024 года. Сегодня, 23 ноября, к ним присоединились и фермеры.

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