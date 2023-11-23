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  • В Україні на АЗС зникає автогаз, а у Дніпрі його нібито продають по 74 гривні

В Україні на АЗС зникає автогаз, а у Дніпрі його нібито продають по 74 гривні

Сьогодні 21:59
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В Україні складна ситуація з автогазом, якого або немає, або ціни на нього стрімко зросли.

Новости Днепра про В Україні на АЗС зникає автогаз, а у Дніпрі його нібито продають по 74 гривні

Зокрема, про зникнення на заправках автогазу повідомив директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн у Facebook. За його інформацією, у деяких областях є чималі перебої у постачанні газу на АЗС.

Найбільш масово це спостерігається на заправках, які належать мережі “Привату”, де пального або немає, або ціни зросли до 39,6 грн/л. Подекуди газ відсутній в продажу на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та на Avantage.

А ось у Дніпрі автогаз поки що є, а дніпряни повідомляють про значне зростання цін. До прикладу, на одній із АЗС, яка знаходиться біля “Каравану” на лівому березі, його нібито продають за 74 гривень. 

Принаймні така інформація надходить від містян. Наразі не вдається перевірити, чи справді пальне продавали за такою ціною, чи це була технічна помилка та на табло видали неправильні цифри.

Панове, у нас покращення. Газ 74,49. Заправка, Дніпро, Караван, – зазначає чоловік у відео. 

На інших АЗС ситуація більш адекватна. Ціни зросли, але не критично.

Як зазначає Сергій Куюн, одна із причин стрімкого здорожчання автогазу – блокада польсько-українського кордону мітингувальниками. Експерт каже, що значна частина скрапленого газу постачалося 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. 
 
А через проблеми з логістикою, пальне вчасно не потрапляє на АЗС, через що виникає дефіцит і зростання цін. 
 
Зауважимо, що невдоволені перевізники страйкують на кордоні з 6 листопада. Мітингувальники вимагають, щоб Україну повернули до системи дозволів на вантажні перевезення. Усе через надмірну конкуренцію, яка може виникнути через лібералізацію міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
 
Польські перевізники збираються блокувати кордон до лютого 2024 року. Сьогодні, 23 листопада, до них доєдналися й фермери. 
 

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