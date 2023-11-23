В Україні на АЗС зникає автогаз, а у Дніпрі його нібито продають по 74 гривні

Зокрема, про зникнення на заправках автогазу повідомив директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн у Facebook. За його інформацією, у деяких областях є чималі перебої у постачанні газу на АЗС.
Найбільш масово це спостерігається на заправках, які належать мережі “Привату”, де пального або немає, або ціни зросли до 39,6 грн/л. Подекуди газ відсутній в продажу на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та на Avantage.
А ось у Дніпрі автогаз поки що є, а дніпряни повідомляють про значне зростання цін. До прикладу, на одній із АЗС, яка знаходиться біля “Каравану” на лівому березі, його нібито продають за 74 гривень.
Принаймні така інформація надходить від містян. Наразі не вдається перевірити, чи справді пальне продавали за такою ціною, чи це була технічна помилка та на табло видали неправильні цифри.
Панове, у нас покращення. Газ 74,49. Заправка, Дніпро, Караван, – зазначає чоловік у відео.
На інших АЗС ситуація більш адекватна. Ціни зросли, але не критично.
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