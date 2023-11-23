Жителей Днепра предупредили об опасном метеоявлении: будьте осторожны на дорогах

Берегите себя!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на сегодня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении – на дорогах Днепра и области будет гололедица.

Прогнозируется:

23 ноября: облачная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом днем на южный, 5-10 м/с. Температура днем по области – от 4°С мороза до 1°С тепла, по городу Днепр – днем 2-4°С мороза.

24 ноября: облачная погода. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла.

25 ноября: облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С, днем 3-8°С тепла.

Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

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