Жителей Днепра предупредили об опасном метеоявлении: будьте осторожны на дорогах

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на сегодня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении – на дорогах Днепра и области будет гололедица.
Прогнозируется:
23 ноября: облачная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом днем на южный, 5-10 м/с. Температура днем по области – от 4°С мороза до 1°С тепла, по городу Днепр – днем 2-4°С мороза.
24 ноября: облачная погода. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла.
25 ноября: облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С, днем 3-8°С тепла.
Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!
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