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  • На Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину: пропал без вести несколько дней назад

На Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину: пропал без вести несколько дней назад

Сегодня 09:30
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину: пропал без вести несколько дней назад

В Новомосковском районе полиция разыскивает 54-летнего Василия Микулку.

Известно, что с 19 ноября мужчина не появлялся дома в селе Тарасовка и его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые, имеет густую бороду.

Был одет: черная кожаная шапка, коричневая куртка, бордовые брюки.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 097-915-94-48, 098-242-58-03.

Важна любая информация!

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