Жители Днепра теперь могут сдавать теоретический экзамен по вождению без обучения в автошколе

В среду, 22 ноября, вступило в силу правительственное постановление, позволяющее украинцам сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Как сдать теоретический экзамен самостоятельно?
Отмечается, что стоимость сдачи теоретического экзамена — 13 грн. Если ошибок больше, чем 2, следующая попытка будет возможна не ранее 10 дней.
После успешной сдачи теоретического экзамена обратитесь в аккредитованное учебное заведение для того, чтобы начать практическое обучение, – добавили в МВД.
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