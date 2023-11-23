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Жители Днепра теперь могут сдавать теоретический экзамен по вождению без обучения в автошколе

Сегодня 06:55
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Стоимость сдачи теоретического экзамена - 13 грн.

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут сдавать теоретический экзамен по вождению без обучения в автошколе

В среду, 22 ноября, вступило в силу правительственное постановление, позволяющее украинцам сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Как сдать теоретический экзамен самостоятельно?

  1. Подготовьтесь.
  2. Обратитесь в сервисный центр МВД. Получите талон записи. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и медицинскую справку.
  3. Сообщите администратору сервисного центра о самостоятельном овладении теоретическим материалом.
  4. Ответьте на 20 вопросов за 20 минут (допускается 2 ошибки).

Отмечается, что стоимость сдачи теоретического экзамена — 13 грн. Если ошибок больше, чем 2, следующая попытка будет возможна не ранее 10 дней.

После успешной сдачи теоретического экзамена обратитесь в аккредитованное учебное заведение для того, чтобы начать практическое обучение, – добавили в МВД.

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут сдавать теоретический экзамен по вождению без обучения в автошколе

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