На Дніпропетровщині сьогодні заплановано вибухи: що сталося

Сьогодні, 24 листопада, у Кривому Розі пролунають вибухи – об 11:00 та 14:00.
Але не хвилюйтеся – вони виробничі.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район), а о 14:00 – плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але тривоги не ігноруйте!
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