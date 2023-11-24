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На Дніпропетровщині сьогодні заплановано вибухи: що сталося

Сьогодні 08:30
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Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні заплановано вибухи: що сталося

Сьогодні, 24 листопада, у Кривому Розі пролунають вибухи – об 11:00 та 14:00.

Але не хвилюйтеся – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район), а о 14:00 – плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але тривоги не ігноруйте!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні заплановано вибухи: що сталосяУкраїнська

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