У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк: підірвався на міні, виконуючи бойове завдання

Вічна слава Герою!

22 листопада 2023 року у лікарні Дніпра від отриманих поранень на фронті помер чернігівський кікбоксер, багаторазовий чемпіон світу Сергій Лисюк.

Про це повідомили на сторінці Верховної Ради у Telegram.

Сергій Лисюк — заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу. Він також працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.

Сергій захищав Україну на Донецькому напрямку. 12 листопада цього року, виконуючи бойове завдання в одній із найгарячіших точок Донбасу, він підірвався на міні.

Спортсмену ампутували ногу, лікарі Дніпра близько 10 днів боролися за життя захисника, але травми виявилися надто важкими.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять…

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