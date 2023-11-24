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  • У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк: підірвався на міні, виконуючи бойове завдання

У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк: підірвався на міні, виконуючи бойове завдання

Сьогодні 07:20
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк: підірвався на міні, виконуючи бойове завдання

22 листопада 2023 року у лікарні Дніпра від отриманих поранень на фронті помер чернігівський кікбоксер, багаторазовий чемпіон світу Сергій Лисюк.

Про це повідомили на сторінці Верховної Ради у Telegram.

Сергій Лисюк — заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу. Він також працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк: підірвався на міні, виконуючи бойове завдання

Сергій захищав Україну на Донецькому напрямку. 12 листопада цього року, виконуючи бойове завдання в одній із найгарячіших точок Донбасу, він підірвався на міні.

Спортсмену ампутували ногу, лікарі Дніпра близько 10 днів боролися за життя захисника, але травми виявилися надто важкими.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять…

Новости Днепра про У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк: підірвався на міні, виконуючи бойове завдання

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк: підірвався на міні, виконуючи бойове завданняУкраїнська

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