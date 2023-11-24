У Дніпрі на Вітчизняній збили 17-річну дівчину: перебігала дорогу в недозволеному місці

Учора, 23 листопада, у Дніпрі на вулиці Вітчизняній сталася аварія – там водій автомобіля Volkswagen збив 17-річну дівчину.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
За попередньою інформацією, дівчина перебігала дорогу в недозволеному місці. Водій іномарки не встиг зреагувати та скоїв наїзд на пішохода.
Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні.
Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявища.
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