У Дніпрі на Вітчизняній збили 17-річну дівчину: перебігала дорогу в недозволеному місці

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Учора, 23 листопада, у Дніпрі на вулиці Вітчизняній сталася аварія – там водій автомобіля Volkswagen збив 17-річну дівчину.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

За попередньою інформацією, дівчина перебігала дорогу в недозволеному місці. Водій іномарки не встиг зреагувати та скоїв наїзд на пішохода.

Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявища.

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