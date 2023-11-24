Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло: перелік адрес

Світла не буде з 8:00 до 17:00!

Сьогодні, 24 листопада, у Дніпрі вимикатимуть світло.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Квартальна: 22-32 (парні), 36, 38;

вул. Інженерна: 7, 7-Б, 8-12;

вул. Казакевича: 5, 7, 9;

вул. Калузька: 2;

вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);

вул. Автозаводська: 1-43, 45-Б, 46-48, 50-86 (парні);

вул. Переможців: 3, 5-30, 32-38 (парні);

тупик Криворізький: 1, 11, 13, 15, 23;

вул. Солідарна: 2, 4-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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