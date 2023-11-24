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Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні 06:55
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Світла не буде з 8:00 до 17:00!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 24 листопада, у Дніпрі вимикатимуть світло.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Квартальна: 22-32 (парні), 36, 38;
  • вул. Інженерна: 7, 7-Б, 8-12;
  • вул. Казакевича: 5, 7, 9;
  • вул. Калузька: 2;
  • вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);
  • вул. Автозаводська: 1-43, 45-Б, 46-48, 50-86 (парні);
  • вул. Переможців: 3, 5-30, 32-38 (парні);
  • тупик Криворізький: 1, 11, 13, 15, 23;
  • вул. Солідарна: 2, 4-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло: перелік адресУкраїнська

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