Сегодня в Днепре будут выключать свет: список адресов

Сегодня, 24 ноября, в Днепре будут выключать свет.
Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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