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Сегодня в Днепре будут выключать свет: список адресов

Сегодня 06:55
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Новости Днепра про Сегодня в Днепре будут выключать свет: список адресов

Сегодня, 24 ноября, в Днепре будут выключать свет.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Квартальная: 22-32 (четные), 36, 38;
  • ул. Инженерная: 7, 7-Б, 8-12;
  • ул. Казакевича: 5, 7, 9;
  • ул. Калужская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 4-20 (четные);
  • ул. Автозаводская: 1-43, 45-Б, 46-48, 50-86 (четные);
  • ул. Победителей: 3, 5-30, 32-38 (четные);
  • тупик Криворожский: 1, 11, 13, 15, 23;
  • ул. Солидарная: 2, 4-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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